Обновленное шоу «Безликие» покажут в октябре

Знаменитое иммерсивное шоу «Безликие» продолжит работать в Петербурге в августе, а затем вернется в октябре. Об этом сообщили создатели проекта.

Изначально предполагалось, что 3 августа состоится последний показ шоу, которое открылось в Петербурге в ноябре 2017 года. В конце постановки на сцену вышел режиссер, продюсер и хореограф «Безликих» Мигель, который объявил, что проект остается в Петербурге.

В среду, 22 августа, в особняке на Дворцовой набережной, 20, состоится финальный показ, после чего шоу уйдет на перерыв. Обновленную версию запустят в октябре, зрителей ждет 50 шоу.

В разговоре с корреспондентом «Санкт-Петербург.ру» Мигель отметил, что по-настоящему большого успеха спектакль добился лишь в последнее время, и что ранее создатели планировали перевезти шоу в Москву, но решение поменялось из-за огромного ажиотажа, появившегося на фоне анонсов завершающих показов.

Мигель также рассказал, что «Безликие» вызвали интерес постановщиков и режиссеров к иммерсивному жанру. «Люди пытаются спросить, люди пытаются выяснить, иногда даже не очень приличными способами, то, как это сделано», – сказал Мигель.

Он добавил, что осенью выйдет документальный фильм о создании «Безликих». По его словам, рождение шоу – огромный разговор. «Это надо показывать», – подчеркнул режиссер.

По словам Мигеля, зрителей в будущем ждут сюрпризы, связанные со спектаклями от команды «Безликих». Раскрывать подробности он отказался, пообещав, что это произойдет в скором времени.