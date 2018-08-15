Памятник Чайковскому появится в Петербурге в 2020 году

Памятник композитору Петру Чайковскому установят в центре Петербурга к 2020 году. Об этом сообщил депутат городского Законодательного собрания Борис Вишневский.

Установку скульптуры приурочат к 180-летию со дня рождения Чайковского. Оно отмечается 25 апреля 2020 года.

Предполагается, что монумент разместят на пересечении Невского проспекта и Думской улицы. Против этого места выступил глава метрополитена Владимир Гарюгин, который считает, что тяжелую конструкцию не стоит ставить над наклонным ходом и подземным переходом на станцию «Невский проспект».

С просьбой установить памятник Чайковскому к губернатору в июле 2018 года обратились петербургские деятели искусства. Идею поддержали, среди прочих, глава Академии театра и балета Борис Эйфман и художественный руководитель Александринского театра Валерий Фокин.