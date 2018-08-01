Петербургу вернули «Казнь заговорщиков в России» Верещагина

В Петербург привезут из Москвы полотно художника Василия Верещагина «Казнь заговорщиков в России». Об этом сообщили в пресс-службе комитета по культуре Смольного.

В 2017 году картину передали Третьяковской галерее для реставрации и участия в выставке, посвященной 175-летию Верещагина. С 1 августа работу выдающегося художника снова можно будет увидеть в Музее политической истории России.

«Казнь заговорщиков» была нарисована в 1885 году. Полотно изображает повешение народовольцев, организаторов убийства Александра II. Софью Перовскую, Андрея Желябова, Николая Кибальчича, Николая Рысакова и Тимофея Михайлова казнили 3 апреля 1881 года на Семеновском плацу.

Картина стала частью цикла «Трилогия казней». В нее также вошли работы «Распятие на кресте у римлян» и «Подавление индийского восстания англичанами».