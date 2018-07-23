Петербуржцев в костюмах ковбоев и индейцев бесплатно пустят в Ботанический сад

В Ботаническом саду Петра Великого в Петербурге 26 июля откроется ежегодная выставка «Мир флоксов». Организаторы рассказали, как попасть на нее бесплатно.

В заключительный день мероприятия, 29 июля, состоится фестиваль «Иммигранты Нового Света», который посвящен Америке, родине флоксов. Все посетители, которые придут на выставку в костюмах индейцев или ковбоев, смогут не платить за вход.

Фестиваль пройдет в Ботаническом музее, вход в который по техническим причинам открывают лишь несколько раз в год. Посетить его можно будет с 11:00 до 16:30.

Флоксы распространены преимущественно в Северной Америке. В России растет только один дикорастущий вид – Флокс сибирский.