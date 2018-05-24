Темой «Ночи музеев» в 2019 году станут «Элементы»

Организаторы популярной акции «Ночь музеев» объявили тему мероприятия в 2019 году. Ей станут «Элементы», сообщили в пресс-службе петербургского комитета по культуре.

Генеральная ассамблея ООН назвала 2019 год Международным годом периодической таблицы химических элементов – в следующем году исполнится 150 лет с момента, когда Дмитрий Менделеев ее изобрел.

«Министерство образования России приветствовало эту инициативу, а теперь к программе мероприятий юбилейного года присоединятся и петербургские музеи», – добавили в ведомстве.

Тему «Элементы» предложила Катерина Салова, победительница конкурса, который проходил в социальных сетях. «Элементами могут быть как экспонаты и пространство, так и люди, их создающие и организующие, главное, что все вместе они составляют сам музей», – объяснила девушка.

По данным Смольного, «Ночь музеев», которая проходила с 19 по 20 мая, посетили в Петербурге более 95 тыс. человек. Посмотреть, как в Северной столице провели акцию, можно в специальном материале «Санкт-Петербург.ру».

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