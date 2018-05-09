Вечная память: лучшие фильмы про Великую Отечественную войну

«Судьба человека»

Фильм рассказывает о русском солдате, которого война подвергла страшным испытаниям, лишила дома и семьи, бросила в концлагерь. Но судьба не сломила его дух – он выжил, отстоял свое право быть человеком, сохранил способность любить.

Сюжет картины основан на реальных событиях, которые писатель Михаил Шолохов запечатлел в одноименном рассказе. Кинолента стала дебютом для Сергея Бондарчука, он не только снял фильм, но и исполнил в нем главную роль. «Судьба человека» помогла ему прославиться в мире большого кино. Журнал «Советский экран» признал фильм лучшим в 1959 году, а режиссер получил несколько призов на международных фестивалях.

Год: 1959

Режиссер: Сергей Бондарчук

В главных ролях: Сергей Бондарчук, Лев Борисов, Евгений Тетерин

Скриншот: YouTube / Киноконцерн «Мосфильм»

«Летят журавли»

Фильм стал поистине легендарным, завоевав небывалую популярность не только на родине, но и за рубежом. Это трогательная и печальная история любви двух людей, которых навсегда разлучила война.

«Летят журавли» на протяжении более чем 60 лет остается единственным отечественным фильмом, который завоевал «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля. Картина оказала большое влияние на развитие отечественного кинематографа посредством вдохновенного монтажа и подвижности камеры. Похвалу за фильм получил не только режиссер Калатозов, но и оператор Сергей Урсуевский.

Год: 1957

Режиссер: Михаил Калатозов

В главных ролях: Татьяна Самойлова, Алексей Баталов

Скриншот: YouTube / Киноконцерн «Мосфильм»

«Баллада о солдате»

Молодой солдат, 19-летний Алеша Скворцов совершил подвиг, подбил несколько вражеских танков. Наградой для героя стал короткий отпуск домой. И он увидит дом, обнимет мать и пообещает ей вернуться. А потом он снова уедет на фронт.

Фильм Григория Чухрая получил приз жюри Каннского кинофестиваля, премию «Давид ди Донателло», два приза «Золотые ворота» кинофестиваля в Сан-Франциско, премию BAFTA и номинацию на «Оскар». До сих пор культовое произведение остается одной из наиболее трогательных картин о войне.

Год: 1959

Режиссер: Григорий Чухрай

В главных ролях: Жанна Прохоренко, Владимир Ивашов, Евгений Урбанский, Антонина Максимова

Скриншот: YouTube / Киноконцерн «Мосфильм»

«Балтийское небо»

Рассказ о суровых буднях защитников Ленинграда, полных героики и трагизма; о тяжелой доле жителей города, попавшего в кольцо вражеской блокады. В центре повествования – судьбы военных летчиков, которым выпало сражаться в небе над Ленинградом и Балтикой.

Двухсерийный фильм снят по одноименному роману Николая Чуковского, который написал ее на основе впечатлений о фронтовых буднях. Картина получила высокие оценки критиков и зрителей, но писателю она не понравилась. Чуковский требовал снять фильм с проката.

Год: 1960

Режиссер: Владимир Венгеров

В главных ролях: Петр Глебов, Михаил Ульянов, Ролан Быков, Всеволод Платов, Людмила Гурченко

Скриншот: YouTube / LFV

«Они сражались за родину»

Еще одна экранизация произведения Шолохова от Бондарчука рассказывает о нескольких днях жестоких боев, когда стояла насмерть под непрерывными бомбежками и танковыми атаками горсточка храбрецов. Все они люди ярких характеров, разные по профессии, возрасту, темпераменту и национальности. В коротких передышках между боями, говорят они о войне и ее уроках, вспоминают мирную жизнь. Трагическое напряжение боя сменяется сценами, полными юмора и лукавых подначек.



Культовый фильм стал одним из наиболее известных произведений о Великой Отечественной войне. «Они сражались за родину», в отличие от большинства советских военных картин, был снят в цвете. Бондарчук решил, что это не только не испортит атмосферу, но и позволит усилить ощущение происходящего на экране.

Год: 1975

Режиссер: Сергей Бондарчук

В главных ролях: Василий Шукшин, Вячеслав Тихонов, Сергей Бондарчук, Нонна Мордюкова, Иннокентий Смоктуновский

Скриншот: YouTube / Киноконцерн «Мосфильм»