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Джаред Лето устроил импровизированный концерт на Дворцовой площади (ФОТО)

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© Фото: Instagram / @kato4ek
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    Артист исполнил перед толпой визжащих фанатов только две песни.

    Известный актер и музыкант Джаред Лето выступил для петербургских поклонников на Дворцовой площади. Артист устроил импровизированное шоу в преддверии концерта своей группы Thirty Seconds To Mars, который состоится 27 апреля.

    Встречу Лето с фанатами анонсировали в официальном сообществе коллектива незадолго до начала, которое было назначено на 16:45. Поклонники быстро собрались в самом центре Петербурга, где в тот момент начиналась репетиция парада Победы к 9 мая.

    Горожанам пришлось ждать появления музыканта около получаса. Лето провел на Дворцовой площади чуть больше 15 минут, успев исполнит две песни.

    Фанаты американской группы все это время окружали артиста, подпевая Джареду и оглушая прохожих визгом. Пользователи социальных сетей пожаловались на неадекватных поклонников, которые пытались прикоснуться к музыканту. По их мнению, поведение таких любителей Thirty Seconds To Mars и стало причиной короткого выступления на Дворцовой.

    Незадолго до импровизированного концерта Лето посетил офис «ВКонтакте» в Доме Зингера, где принял участие в прямом эфире, отвечая на вопросы зрителей. Джаред заявил, что во время тура в поддержку нового альбома «America» группа выступала в городах по всей территории США, отметив, что следующую пластинку можно было бы назвать «Russia».

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