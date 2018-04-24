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Худрук БДТ Могучий стал заслуженным деятелем искусств РФ

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© Фото: gov.spb.ru

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Губернатор Петербурга поблагодарил Андрея Могучего за развитие знаменитого петербургского театра.

Художественный руководитель Большого драматического театра им. Г.А. Товстоногова Андрей Могучий получил звание заслуженного деятеля искусств России. Церемония награждения состоялась во вторник, 24 апреля.

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко отметил, что режиссер помог БДТ подняться на вершину театрального искусства.

«На его спектаклях всегда аншлаг. Многие постановки вызывают ожесточенные дискуссии и в средствах массовой информации, и в Интернете, но при этом они постоянно побеждают в разных конкурсах и номинациях», – передает «Петербургский дневник» слова Полтавченко.

Могучий поблагодарил Смольный за поддержку Большого драматического театра. Он добавил, что рад возможности делать жизнь людей в Северной столице немного лучше.

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