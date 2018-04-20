Группа Coldplay возглавила топ лучших песен «ненавистных» музыкантов

Британская группа Coldplay стала лидером рейтинга лучших песен «самых ненавистных музыкантов». Список опубликовал журнал NME по итогам читательского голосования.

Самой любимой песней слушателей стал трек Coldplay «Viva La Vida». На второе место попала композиция группы 1975 «Medicine», а третью строчку заняли Limp Bizkit с хитом «Rollin».

В список также вошли группы Radiohead, Maroon 5, ABBA, Razorlight, Sugababes и Nickelback. Последняя группа не раз называлась слушателями худшей группой в мире.

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