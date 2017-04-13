На фестивале балета Dance open в Петербурге выступят труппы Нидерландов, Израиля и Польши

Шестнадцатый фестиваль балета Dance Open откроется сегодня вечером, 13 апреля, на сцене Александринского театра спектаклем Екатеринбургского балета "Снежная королева" в хореографии Вячеслава Самодурова.

Как пошутили на пресс-конференции организаторы фестиваля, погода на улице снежная, потому что труппа уже приехала в Петербург и готовится к выступлению, передает корреспондент "Санкт-Петербург.ру".

"Аудиторию надо брать с колыбели. Мы сделали детский балет. Телефонов в зале нет. Дети понимают действие на сцене зачастую лучше, чем взрослые. Это новая балетная партитура, что является большой редкостью в современном балете. Обыкновенно зритель отгадывает популярные мелодии. И феерические костюмы. Тот редкий случай, когда я сказал костюмерам: делайте все, что хотите, и мы постараемся в этом станцевать. Я очень люблю визуальный ряд этого спектакля", - отметил хореограф Самодуров.

Также в программе фестиваля заявлены балетные труппы Нидерландов, Израиля, Польши и Перми.

"Программа разнообразна. Мы пытаемся оправдать слово Open. И у нас постановки в совершенно разных стилях и разных направлений. Это неоклассицизм, это современные авангардные постановки, это и западные труппы, и русские труппы. Причем, если говорить о российских труппах, это не коим образом не импортозамещение. Я очень горда тем что у нас две российские компании: это Пермский и Екатеринбургский балет. Премьеры прошли только что в своих городах, и эти постановки вошли в мировой топ балетных постановок", - рассказала руководитель фестиваля Екатерина Галанова.

В программе фестиваля:

13 апреля: "Снежная королева" - Екатеринбургский балет

15 апреля: "Вирус Наарина" - танцевальная компания Батшева

17 апреля: "Золушка" - пермский балет

19 апреля: "Буря" - национальный балет Польши

21, 22 апреля: "NDT1" - нидерландский театр танца

24 апреля: Гала звезд мирового балета Dance Open