Здание института Вавилова стало объектом культурного наследия

Здание Государственного оптического института им. С.И. Вавилова, которое находится на Кадетской линии Васильевского острова, включено в перечень выявленных объектов культурного наследия.

Заявление о необходимости включения объекта было направлено в комитет Советом ветеранов института. После проведенной работы по установлению историко-культурной ценности, комиссия комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) приняла решение включить здание в список.

Главное здание Государственного оптического института на внутриквартальном участке между Биржевой линией и Тучковым переулком Васильевского острова было построено в 1946—1952 годах по проекту и под авторским надзором архитектора «Ленпроекта» Сергея Евдокимова. Центральная часть здания увенчана ротондой. Главный, южный фасад выделен портиком с полуколоннами тосканского ордера.

Государственный оптический институт им. С.И. Вавилова (ГОИ) был основан в 1918 году на базе Физического института Петроградского университета.