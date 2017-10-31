В Петербургской филармонии зазвучат голоса очевидцев революции 1917 года

В следующие выходные, 11 и 12 ноября, постановку «Прошу слова! Год 1917» покажут в Большом зале Петербургской академической филармонии имени Дмитрия Шостаковича.

Зрителей ждет репортаж из эпицентра взрыва на основе поэзии и художественной прозы того времени, мемуаров и манифестов, научных и философских трудов. Сценография и декорации, музыкальная партитура, световое оформление и визуальные арт-эффекты вовлекут зрителя в события того времени.

Автор сценария и режиссер постановки- Вениамин Смехов. Он собрал в одном концерте произведения поэтов Владимира Маяковского, Александра Блока, Осипа Мандельштама, Саши Черного, Игоря Северянина, Зинаиды Гиппиус, Сергея Есенина, Максимилиана Волошина, Эдуарда Багрицкого, Николая Эрдмана. Прозвучать воспоминания и проза писателей Ивана Бунина, Бориса Пастернака, Владимира Набокова, Михаила Булгакова, Исаака Бабеля, Максима Горького, Герберта Уэллса, Демьяна Бедного.

Где: Михайловская улица, 2

Когда: 12 и 12 ноября в 20:00

Стоимость: от 250 рублей