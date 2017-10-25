В Ботаническом саду расскажут про стереотипы о пальмах

В преддверии школьных каникул Ботанический сад Петра Великого подготовил специальную программу для детей и их родителей. С 28 октября по 06 ноября 2017 с 11:00 до 16:30 состоятся сразу несколько мероприятий.

Так, гостей сада ждут детские образовательные и интерактивные экскурсии-квесты по тропическим и субтропическим оранжереям с получением сертификата "Лучшего натуралиста". Стоимость билетов как на обычные экскурсии, подробнее здесь.

Кроме того, можно будет увидеть уникальную выставку картин из природных материалов, любезно организованную нашими партнерами - студией "Фантазия". Выставка бесплатна для посетителей Ботанического сада, подробнее здесь.

Также все жедающие могут посетить познавательную выставку «Мы – не пальмы», которая раскроет тайны систематики растений и расскажет все о так знакомых нам растениях.

"Пальма – королева растительного мира тропических стран. Когда пальмы впервые попали в Европу, они появились во дворцах и стоили довольно дорого. Но иметь пальму в комнате желали многие. Появились растения похожие на пальмы, которые было легче вырастить и приобрести. И называться они стали похоже: саговниковая пальма, банановая пальма, была даже пальма для башмачника. Время идет, а стереотипы сохраняются. Часто люди, приходящие в Ботанический сад, задают вопрос: «У меня дома растет пальма. Как за ней ухаживать?» В ходе разговора обычно выясняется, что это совсем не пальма", - рассказывают организаторы выставки.

Посетители смогут увидеть все эти растения, понять, почему они не пальмы, узнать какие растения больше подойдут для условий квартиры, как за ними следует ухаживать и многое другое. Выставка бесплатна для посетителей Ботанического сада

И, конечно, гостей Сада ждут яркие краски осени в парке-дендрарии, цветущие камелии Сасанквы на субтропическом маршруте, пышные тропические растения и различные мастер-классы для взрослых и детей в выставочном павильоне.