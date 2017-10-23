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Стали известны самые часто пересматриваемые фильмы

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© Фото: kanobu.ru

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Первое место в рейтинге у «Назад в будущее».

Эксперты сайта ranker.com представили рейтинг фильмов, которые зрители пересматривают чаще всего. Первое место заняла трилогия «Назад в будущее».

Второе место – «Форест Гамп», на третьем – «Звездные войны». «Принцесса-невеста» и «Парк юрского периода» замыкают пятерку лидеров. Во второй пятерке топа-10 оказались такие ленты, как «Индиана Джонс», «Крепкий орешек», «Побег из Шоушенка», «Феррис Бьюллер берет выходной» и «День сурка».

Из современных кинолент в рейтинг попал лишь фильм Кристофера Нолана «Темный рыцарь».

Рейтинг был составлен на основе 750 тыс. голосов респондентов.  

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