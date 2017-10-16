Скончался солист Мариинского театра Николай Охотников

В Петербурге на 81-м году жизни скончался выдающийся оперный певец, солист Кировского (ныне Мариинского) театра, народный артист СССР, бас Николай Охотников, сообщает пресс-служба театра.

В труппу Кировского театра Охотников попал в 1971 году. Он исполнил роль Кутузова в «Войне и Мире», Генриха Птицелова в «Лоэнгрине», Филиппа II в «Доне Карлосе» и Гремина в «Евгении Онегине». Исполнял партии Сусанина, Досифея, Пимена и Борис Годунова, Кончака, Токмакова, Кочубея, Юрия Всеволодовича, Светозара.

Его бас можно и сейчас услышать на записях русской оперы, которые были сделаны в 90-е годы с Валерием Гергиевым: «Хованщина», «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии», «Война и мир». Охотников также участвовал в записи антологии русского романса, для которой спел все романсы Николая Римского-Корсакова для баса.

Охотников являлся профессором Петербургской консерватории.

Дата и время гражданской панихиды и похорон будут известны позже. «Санкт-Петерубрг.ру» присоединяется к соболезнованиям родным и близким Николая Петровича.