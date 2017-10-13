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В мире мертвых: семь призраков Петербурга

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© Фото: peterburg.ru

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В пятницу 13-е "Санкт-Петербург.ру" предлагает вспомнить самые известные легенды Северной столицы о том, как на ее улицах можно встретить призраки Ленина, декабристов и плачущей женщины.

Девушка со шрамом на шее

 

Пожалуй, самый жуткий миф нашего мрачного "рефтинга" связан с участком канала Грибоедова возле Спаса-на-Крови. Как известно, храм был построен на том месте, где 1 марта 1881 года пролилась кровь императора Александра II, погибшего от взрыва бомбы. Пять раз до этого пытались убить царя, и шестая попытка оказалась удачной. Народоволец Игнатий Гриневицкий бросил смертоносный снаряд под колеса императорской кареты на Екатерининском канале. День спустя после гибели императора решено было увековечить трагедию. Чтобы место взрыва оказалось внутри церкви, набережную немного расширили, поэтому кажется, что храм слегка выступает вглубь канала.

Кадр из фильма "Софья Перовская"
 

Некоторые петербуржцы верят, что иногда на мостике через канал Грибоедова появляется силуэт девушки со шрамом на шее и белым платком в руке. Именно взмахом платка террористка Софья Перовская дала сигнал бомбометателям. Позже в числе других народовольцев-заговорщиков она была повешена на плацу Семеновского полка.

Призрак метрополитена

 

При строительстве перегона между станциями Парк Победы и Электросила в 1950-х годах произошел взрыв сжиженного газа, в результате которого погиб рабочий. После этого случая машинисты ночных смен стали иногда замечать в тоннеле фигуру человека в спецовке.

Фото: mirmetro.net
 

Позже начали происходить и вовсе загадочные случаи – люди падали с перронов и эскалаторов, и те, кто оставался в живых, в один голос рассказывали, что перед ними будто из воздуха возникал мужчина в окровавленной спецовке и толкал их. В 1960-х эти случаи прекратились так же внезапно, как и начались.

Жертва экспериментов

 

О доме советов ходит самая распространенная питерская городская легенда. Историческим фактом является то, что это здание никогда не использовалось по назначению. Что там находилось на самом деле, точно никто не знает.

Фото: ФотоКто
 

Рассказывают, что еще в сталинские времена в подвалах дома проводили генетические эксперименты. Через некоторое время проект якобы оказался закрыт, лаборатория была залита бетоном, но один из обитателей выбрался оттуда и поселился под землей, рядом со станцией метро "Московская". Некоторые горожане уверяют, что, спустившись ночью в подземный переход этой станции, можно услышать приглушенный вой.

Черная дама

 

История этого призрака никому не известна, но число людей, которые его будто бы видели, измеряется сотнями.

Фото: KudaGo.com
 

Ее называют Черная дама, или Шишига. Обычно появляется на мосту Лейтенанта Шмидта. Выглядит каждый раз примерно одинаково. Ее можно узнать по черной пелерине и странноватым башмакам. По словам очевидцев, она практически всегда либо причитает, либо безмолвно плачет, проплывая мимо случайных прохожих.

Призрак Ленина

 

Некоторые современные ученые на полном серьезе полагают, что в районе Литейного моста расположена природная аномалия, которая будто бы вызвала временные сдвиги в пространстве. Поговаривают, что по этой причине здесь можно порой увидеть картинки из прошлых эпох.

Фото: Конт
 

Чаще всего видят спешащего по делам Владимира Ильича Ленина. Который являет себя из солнечного летнего дня и в зимний день, в осенний вечер. Считается, что этот призрак появляется, если все вокруг мерзнут и стараются укрыться от дождя. Почти всегда Ленин, бодро дойдя до середины Литейного моста, растворяется в воздухе.

Беспокойные декабристы

 

Когда-то в районе Петропавловской крепости были казнены сразу пятеро декабристов. С участниками восстания расправились летом 1826 года, приговорив их к повешению и приведя приговор в действие. С тех самых пор здесь начали слышать по ночам стоны, крики. А пара особенно впечатлительных свидетелей клялись и божились, что видели пять размытых белых силуэтов. Так и продолжалось некоторое время, и сторожа и охрана успели привыкнуть к незванной пятерке призраков. До тех пор, пока к власти не пришли большевики.

Фото: Pikabu
 

При этом советская доктрина безбожия и полного отсутствия мистики была возмущена “бредовыми” идеями о привидениях. В 1925 году целая комиссия, состоящая из ярых рационалистов и циников, устроили настоящую охоту на распространяющих гнусные слухи о призраках-декабристах личностей. Люди из комитета часами сидели в ночных засадах, желая разоблачить миф и покончить со слухами. После трех бессонных ночей выяснилось, что и крики, и стоны, и силуэты есть. Но объяснить их при помощи теории материализма никак не представляется возможным. Равно как нельзя было никого схватить, допросить и разоблачить. Историю быстро свернули, сделав вид, что ничего не было.

Павел, который правил

 

Пожалуй, единственный явление призрака Петербурга, которому есть абсолютно логичное объяснение. Это известное "гатчинское эхо", которое можно услышать в подземном ходу от Гатчинского дворца к Серебряному озеру.  Если, идя по нему, крикнуть "Кто нами правил?!", то в ответ можно слышать "Павел!".  Очевидцы рассказывают, что иногда последнее слово эхо повторяет иногда до 30 раз.

Фото: archi.1001chudo.ru
 

По утверждению экскурсоводов государственного музея-заповедника, эхо «работает» не везде: оно отвечает лишь тому, кто встанет у второй от входа пары фонарей, и в этом состоит еще один инженерный секрет архитектора Ринальди. 

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