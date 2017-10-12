В Петербурге выступит нестандартный саксофонический квартет из Франции

В Петербурге 31 октября будет играть один из самых необычных "классических" ансамблей - Habanera Saxophone Quartet (Франция). Концерт пройдет в Зеркальном зале Дворца Белосельских-Белозерских.

Музыканты квартета стремятся десакрализировать академические концерты, играя без фраков и соединяя в одной программе, к примеру, сочинения Баха и Стива Райха, Дворжака и Лигети. Знаменитые джазмены, такие как Луи Склави, Мишель Порталь и Дэвид Кракауэр, ценят музыкантов Квартета Habanera за искусство импровизации и часто приглашают в свои программы. В широкий репертуар Habanera входят оригинальные сочинения, написанные для квартета саксофонов, многочисленные транскрипции, а также этническая и импровизационная музыка.

Концерт Habanera Saxophone Quartet входит в программу фестиваля Re:Formers, являющегося частью международного проекта "Музыка за мир" (организаторы и руководители – пианистка Мария Немцова и саксофонист Виталий Ватуля).

Вместе и по отдельности каждый из участников квартета – лауреат международных конкурсов. При этом музыканты активно делятся творческими наработками с начинающими музыкантами на международных мастер-классах и в собственной летней Академии, проводящейся ежегодно с 2000 года.

Программа концерта - это безумно эклектичное и при этом тщательно подобранное сочетание произведений, раскрывающих феноменальные возможности “академических” саксофонов. Петербургских меломанов ожидают переходы от принадлежащего классике Равеля до сверхсовременных вещей, созданных непосредственно для Квартета Habanera. Неслучайно в концерте также примет участие специальный гость Жан-Дени Мишá - выдающийся французский композитор, профессор Лионской консерватории, саксофонист. Впервые в России он представит свое сочинение Dark Side. Композиция была написана специально для Habanera Saxophone Quartet в 2012 году. Партию фортепиано в концерте будет исполнять выдающаяся пианистка, одна из создателей фестиваля Re:Formers Мария Немцова.

Участники:

HABANERA SAXOPHONE QUARTET (Франция)

Кристиан ВИРТ, сопрано-саксофон

Сильван МАЛЕЖО, альт-саксофон

Фабрицио МАНКУЗО, тенор-саксофон

Жиль ТРЕЗО, баритон-саксофон

Жан-Дени МИШÁ, сопрано-саксофон (Франция)

Мария Немцова, фортепиано (Россия/США)

Программа:

Г.Ф. Телеман. Музыка на воде. Фрагменты

М. Равель. Квартет, I и IV части

К. Вайль. Трехгрошовая опера переложение для квартета саксофонов и фортепиано

Т. Эскеш. Le bal

Д. Лигети. Шесть багателей для квартета саксофонов

Ж.Д. Мишá. Dark Side. Российская премьера

А. Пьяццолла. Fugata & Michelangelo

Билеты и программа фестиваля доступны по ссылке или в социальных сетях @reformersfest.