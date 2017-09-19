В Петербурге состоится фестиваль музыки барокко Earlymusic

С 1 по 31 октября в Северной столице состоится XX международный музыкальный фестиваль Earlymusic. На нем каждый год звучит музыка барокко, ренессанса, средневековья и классицизма в аутентичном исполнении.

В премьерный день фестиваля в Эрмитажном театре поставят балет«Союз Ветра и Моря». Музыка для него была написана в 1728 году в честь коронации императора Петра II. За исполнение отвечают танцевальный ансамбль «Барочный балет Анджолини» и ансамбль «Солисты Екатерины Великой» под руководством худрука фестиваля Андрея Решетина.

Позже, 23 октября, на фестивале также вместе выступят британский оперный певец Майкл Чанс, певица сопрано Дебора Йорк и барочный арфист Эндрю-Лоуренс Кинг. В концерте примет участие российский скрипач Назар Кожухарь с ансамблем The Pocket Symphony.

Программа выступлений доступна на сайте фестиваля.