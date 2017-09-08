В цехе на Васильевском остове пройдет урбанистическая выставка

В Петербурге с 21 по 26 сентября пройдет урбанистическая выставка-исследование WATERFRONT, приуроченная к международному фестивалю «Недели Северных стран в Петербурге».

Площадка проведения – цех завода «Севкабель» на Васильевском острове, сообщает АБН.

В выставке будут участвовать 12 художников, которые покажут свои крупные индустриальные арт-объекты, саунд-арт и инсталляции. Главный мотив этой выставки – противостояние и слияние воды и города.

«Недели Северных стран» пройдет в восьмой раз в текущем году. Этот фестиваль проходит не только в Петербурге. Так, в апреле фестиваль прошел в Петрозаводске, а в ноябре он запланирован в Пскове.