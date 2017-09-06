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Седьмой сезон "Игры престолов" нелегально посмотрели один млрд раз

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© Фото: Амедиатека

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Это абсолютный антирекорд.

Седьмой сезон популярного сериала "Игры престолов" нелегально посмотрели более одного млрд раз, передает Radiotimes со ссылкой на компанию MUSO, которая специализируется на борьбе с пиратством.

На 3 сентября премьера сезона была нелегально просмотрена более 187 млн раз – это самый просматриваемый эпизод сезона. Шестой эпизод посмотрели 184 млн раз, а финал сезона нелегально увидели 143 млн раз.

В компании сочли такую пиратскую активность "абсолютно беспрецедентной".

Телесериал "Игра престолов", созданный по мотивам серии книг писателя Джорджа Мартина, стал одним из самых популярных в мире и самым успешным в истории телеканала HBO. В прошлом году телесериал получил главную награду американской телевизионной премии "Эмми" и был назван лучшим драматическим сериалом 2016 года.

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