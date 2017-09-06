Седьмой сезон "Игры престолов" нелегально посмотрели один млрд раз

Седьмой сезон популярного сериала "Игры престолов" нелегально посмотрели более одного млрд раз, передает Radiotimes со ссылкой на компанию MUSO, которая специализируется на борьбе с пиратством.

На 3 сентября премьера сезона была нелегально просмотрена более 187 млн раз – это самый просматриваемый эпизод сезона. Шестой эпизод посмотрели 184 млн раз, а финал сезона нелегально увидели 143 млн раз.

В компании сочли такую пиратскую активность "абсолютно беспрецедентной".

Телесериал "Игра престолов", созданный по мотивам серии книг писателя Джорджа Мартина, стал одним из самых популярных в мире и самым успешным в истории телеканала HBO. В прошлом году телесериал получил главную награду американской телевизионной премии "Эмми" и был назван лучшим драматическим сериалом 2016 года.