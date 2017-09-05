Стали известны подробности нового фильма о Джеймсе Бонде

В новом фильме о Джеймсе Бонде с Дэниэлом Крейгом в главной роли может произойти свадьба самого известного шпиона, передает Page six со ссылкой на свои источники.

Сообщается, что семейное счастье спецагента будет недолгим, и он вернется на службу после гибели супруги. Остается неизвестным , подвергнется ли сценарий переработке после того, как информация о нем оказалась в сети.

Фильм под названием «Бонд 25» должен появиться в ноябре 2019 года. Сам Крейг заявлял, что это его последняя роль во франшизе.

С 1962 по 2015 годы на экраны вышли 24 фильма о Джеймсе Бонде в среднем один фильм в два года. Его роль исполнили восемь актеров.