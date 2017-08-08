В ночь на 9 августа Дворцовый мост разведут под симфонию Шостаковича

В ночь со вторника на среду, с 8 на 9 августа, Дворцовый мост будет разведен под звуки Седьмой "Ленинградской" симфонии Дмитрия Шостаковича. Так Северная столица отметит 75-летие первого исполнения произведения в блокадном городе, которое состоялось 9 августа 1942 года.

Тогда концерт состоялся в Большом зале Филармонии. По этому случаю в бывшем здании Дворянского собрания, несмотря на обычные меры предосторожности, зажгли все хрустальные люстры. Концерт транслировался по радио и через громкоговорители, и фашистские войска слышали музыку Шостаковича. Оркестр играл под управлением Карла Элиасберга.

Сейчас симфония прозвучит над Дворцовым мостом не целиком, а только ее первая часть в исполнении симфонического оркестра под управлением Евгения Мравинского. Эта запись была сделана в 1953 году.

Следующая тематическая программа "Поющих мостов" будет звучать с 26 августа по 3 сентября. На этот раз жители и гости города услышат музыку Андрея Петрова - 2 сентября со дня его рождения исполнится 87 лет.