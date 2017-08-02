Театр песни Пугачевой начнут строить во второй половине 2018 года

Строительство «Театра песни» (ранее проект назывался «Театр песни Аллы Пугачевой») в Северной столице хотят начать строить во второй половине 2018 года, предает АБН со ссылкой на гендиректора инвестора Юрия Голованова.

Он уточнил, что заявка в городской комитет по инвестициям будет подан уже на этой неделе. Голованов уточнил, что минимум девять месяцев уйдет на проектирование. Он также добавил, что инвестиции в строительные работы составят менее 400 млн долларов.

Ранее арбитражный суд Северо-Запада утвердил мировое соглашение по аренде земли для строительства театра, иск о котором подали представители комитета имущественных отношений и инвестор, компания «Театр песни Аллы Пугачевой».

История проекта в устье Смоленки на Васильевском острове продолжается почти десять лет. Землю под застройку в свое время передала губернатор Петербурга Валентина Матвиенко. Изначально инвестор хотел построить театральный комплекс в виде буквы «П». После протестов градозащитников концепцию поменяли.

В 2012 году акционеры ООО «Театр песни Аллы Пугачевой» вместе с самой артисткой встречались с губернатором Георгием Полтавченко, который пообещал содействовать проекту. Позже в суд обратился депутат ЗакСа Алексей Ковалев, по иску которого разрешение на строительство признали недействительным, так как в центре участка под застройку должна была пройти магистраль.

В 2016 году певица Алла Пугачева вышла из проекта. С тех пор компания носит название «Театр песни». Основной акционер ООО — предприниматель Евгений Финкельштейн. При этом доля принадлежит дочери Пугачевой – Кристине Орбакайте.