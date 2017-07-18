В Петербурге состоится фестиваль искусств «Точка доступа»

В Петербурге с 20 июля по 6 августа пройдет летний фестиваль искусств «Точка доступа». В этом году фестиваль, который пройдет уже в третий раз,получил статус международного.

Компании Rimini Protokoll из Германии представит спектакль «В гостях. Европа», проект Томаса Мюрмеля из Нидерландов будет называться «RE-FE-RE: REволюция.FEмининная REдакция», а арт-группа Toisissa tiloissa из Хельсинки покажет спектакль «Охота».

Спектакли и перформансы фестиваля пройдут в Русском музее, ДК связи, Московском парке победы, доме княгини Юсуповой, а также в гаражах и других локациях.

Стоимость абонемента - 6,5 тыс. рублей. Стоимость билета на каждый спектакль в отдельности начинается от тысячи рублей. На некоторые спектакли все билеты уже распроданы, сообщает АБН.