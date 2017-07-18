У Петропавловской крепости покажут кино о Петербурге

Бесплатный фестиваль под открытым небом «Питер, я люблю тебя» состоится у Петропавловской крепости 5 августа.

В его программе - просмотр короткометражек-участников «Фестиваля уличного кино» и показ фильма о Петербурге. Хедлайнера фестиваля выберут по итогам зрительского голосования. Среди претендентов можно увидеть такие известные картины как «Питер FM», «Кококо», «Осенний марафон» и «Петербург. Только по любви».

На фестивале выступят петербургские музыкальные группы «Дунаевский Orchestra», Musty Luxury и Optimystica Orchestra с Евгением Федоровым.