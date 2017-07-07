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В БДТ покажут обновленную версию «Лебединого озера»

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© Фото: spb.kassir.ru
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    Балет в хореографии Мариуса Петипа и Льва Иванова можно будет увидеть на сцене театра с 8 июля по 4 сентября.

    Петербургский государственный академический театр балета имени Леонида Якобсона представляет обновленную версию классического балета «Лебединое озеро» в хореографии Мариуса Петипа и Льва Иванова. Цикл постановок на сцене Большого Драматического театра имени Г.А.Товстоногова начнется 8 июля, а завершится 4 сентября.

    Театральный художник Вячеслав Окунев выполнил новое красочное оформление и сочинил изящную сценографию спектакля. Народный художник России, лауреат театральных премий «Золотая маска» и «Золотой софит» Окунев является художником-постановщиком более чем 300 спектаклей в российских и зарубежных театрах.

    Помимо сцены БДТ у театра запланированы также выступления в Мариинском театре (обе сцены) и в театре Музыкальной Комедии. Художественный руководитель театра заслуженный артист России Андриан Фадеев.

    «Лебединое озеро» — одно из самых фантастических, совершенных и знаменитых творений балетного искусства. Его хореография на протяжении долгого времени считается общепризнанным шедевром мирового балета, одним из ярчайших достижений русской национальной культуры.

    Билеты доступны по ссылке.

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