В БДТ покажут обновленную версию «Лебединого озера»

Петербургский государственный академический театр балета имени Леонида Якобсона представляет обновленную версию классического балета «Лебединое озеро» в хореографии Мариуса Петипа и Льва Иванова. Цикл постановок на сцене Большого Драматического театра имени Г.А.Товстоногова начнется 8 июля, а завершится 4 сентября.

Театральный художник Вячеслав Окунев выполнил новое красочное оформление и сочинил изящную сценографию спектакля. Народный художник России, лауреат театральных премий «Золотая маска» и «Золотой софит» Окунев является художником-постановщиком более чем 300 спектаклей в российских и зарубежных театрах.

Помимо сцены БДТ у театра запланированы также выступления в Мариинском театре (обе сцены) и в театре Музыкальной Комедии. Художественный руководитель театра заслуженный артист России Андриан Фадеев.

«Лебединое озеро» — одно из самых фантастических, совершенных и знаменитых творений балетного искусства. Его хореография на протяжении долгого времени считается общепризнанным шедевром мирового балета, одним из ярчайших достижений русской национальной культуры.

Билеты доступны по ссылке.