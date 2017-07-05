В Петербурге открылась выставка погибшей в теракте художницы Медянцевой

В среду, 4 июля, в Дубовой гостиной Детской библиотеки иностранной литературы открылась выставка кукол Ирины Медянцевой, погибшей во время теракта в петербургском метро 3 апреля.

На выставке будут представлены более 20 кукол мастера, а также фотографии работ прошлых лет.

Фото: vk.com/bort85185

«Ирина была очень талантливым, светлым человеком. Ее авторские куклы более 25 лет очаровывают людей своими большими добрыми глазами. Работы Ирины Медянцевой высоко ценились среди коллекционеров», — отмечают организаторы выставки.

Вход на выставку будет бесплатным.

Где: Детской библиотеки иностранной литературы - ул. 3-я Советская, 8.

Когда: с 4 июля по 1 сентября с 10:00 до 18:00