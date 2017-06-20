В Петропавловской крепости 22 июня состоится симфонический концерт

В четверг, 22 июня, в 19:00 на площади Нарышкина Бастиона Петропавловской крепости состоится ежегодная памятная музыкальная акция – симфонический концерт «Музыка войны и Победы», сообщает комитет по печати Петербурга.

«В день памяти и скорби Симфонический оркестр Санкт-Петербурга под управлением народного артиста России Сергея Стадлера исполнит программу из произведений Петра Чайковского, Сергея Рахманинова, Дмитрия Шостаковича, Сергея Прокофьева, Николая Римского-Корсакова, Модеста Мусоргского и Рейнгольда Глиэра», — сообщают в ведомстве.

В концерте выступят солисты ведущих музыкальных театров города. Также на площади выступит камерный хор Смольного собора под руководством Владимира Беглецова.

Вход свободный.