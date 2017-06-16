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Онлайн-вечеринка Boiler Room выйдет в эфир на фестивале Present Perfect

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© Фото: Culture Trip

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Россию на нем представят Inga Mauer, Module Werk и Kausto.

В конце следующего месяца, 29 июля, Boiler Room завершает свой годовой тур по России в рамках коллаборации Boiler Room и Ballantines TRUE MUSIC 8-часовым эфиром на территории бывшей котельной в Музее уличного искусства в Петербурге, где BR уже традиционно расположится на одной из пяти сцен Present Perfect Festival.

Present Perfect – один из трех фестивалей во всем мире (единственный в РФ и в Восточной Европе), которым оказана честь и доверие представлять сцену Boiler Room. В прошлом году свидетелями музыкального стрима из котельной стали более 500 тыс. человек. Международный состав артистов этого года пока держится в строгом секрете, но уже известно, что Россию представят Inga Mauer, Module Werk и Kausto.

Концепция сцены продиктована незыблемыми канонами вечеринок Boiler Room. Исключением станет лишь заранее известное место встречи и отсутствие персональных инвайтов на событие – на эфире Boiler Room может оказаться любой посетитель фестиваля Present Perfect.

"Мы предвкушаем возвращение Boiler Room на Present Perfect Festival. Это не только один из трех фестивалей во всем мире с которыми мы сотрудничаем, но и оптимальное место для нашего очередного эфира из России. Работая с фестивалем, организованным подлинными музыкальными фанатами мы имеем шанс показать представителей России - страны с одной из самых захватывающих музыкальных сцен, выступающих бок о бок с артистами, чьи сеты мы пытались заполучить долгое время», - рассказал музыкальный куратор Boiler Room MICHAIL STANGL.

Расписание и билеты доступны здесь

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