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В Центре современного искусства отметят день рождения Сергея Курёхина

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© Фото: Коммерсантъ

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В праздничном концерте примут участие друзья и коллеги музыканта.

В пятницу, 6 июня, Центре современного искусства им. Сергея Курёхина традиционно отмечает День Рождения Капитана.

В первой половине дня будет организована поездка на Комаровское кладбище, где похоронен Cергей Курёхин. Точное время и место отправления автобуса будет объявлено позже.

В 19:00 в ЦСИ им. Сергея Курёхина на Лиговском проспекте, 73, 4 этаж состоится праздничный концерт, в котором примут участие друзья, коллеги и почитатели таланта легендарного композитора.

За звуковое сопровождение вечера отвечает его соратник Валерий Алахов - один из основателей культовой группы "Новые композиторы", в 1987 году выпустившей с Курёхиным совместную пластинку «Insect culture». 

Трэш-футурист Сергей Чернов, главный художник "Поп-Механики", представит фэшн-перформанс, специально подготовленный к празднику.

Вход свободный.

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