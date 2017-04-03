На выставку Дали в Музее Фаберже выстроилась очередь от Невского проспекта (ФОТО)

В первый день работы выставки «Сальвадор Дали. Сюрреалист и классик» перед музеем Фаберже выстроились длинные очереди из десятков желающих увидеть работы живописца.

Петербуржцы и гости города делятся фотографиями очереди в Instagram. «Проще съездить в музей Дали в Фигейрос!», - пишет пользователь соцсети juliakoroleva88.

Фото: true_tatu / Instagram

Ранее сообщалось, что еще до открытия экспозиции на нее было продано 7 тысяч онлайн-билетов.

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Как рассказал «Санкт-Петербург.ру» директор музея Владимир Воронченко, длинных очередей невозможно избежать. «С очередями никак не справиться. Но мы делаем все возможное. В ближайшие два года хотим построить новый корпус музея внутри двора, чтобы закольцевать посещение музея. Сейчас очереди будут — нет сомнений. Будем стараться работать быстро», - добавил директор музея.

Чтобы избежать толп, продажа билетов на сайте и в кассах музея на данный момент ведется только с датами посещения до 15 мая. На даты с 16 мая по 2 июля билеты начнут продаваться 10 апреля. Музей разделил время посещения на три сеанса, чтобы избежать столпотворения: с 10.00 до 14.00, с 14.00 до 18.00 и с 18.00 до 20.45. Время посещения выбирается при покупке билета и должно быть соблюдено.

Выставка продлится до 2 июля 2017 года.