Группа Rammstein похвалила кавер российского оркестра на свой хит

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День святого Патрика: история, празднование РПЦ и афиша в Петербурге
Кто такой святой Патрик, что он сделал для Ирландии, как раньше праздновали St. Patrick's Day, чем торжество славится сейчас и где отпраздновать День Ирландии в Северной столице.
Лучшие спектакли о любви в Петербурге
Для тех, кто еще не определился с подарком на 8 марта для своей любимой, «Санкт-Петербург.ру» подобрал пять лучших романтических спектаклей, которые идут в Северной столице этой весной.
Великий пост: специальное меню в ресторанах Петербурга
Морковные котлеты с луковым мармеладом и кленовым соусом, запеченная груша с бананово-мятным воздушным муссом, малиновый суп и многое другое - в подборке «Санкт-Петербург.ру».
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Дело в шляпе: как изготавливают женские шляпки
Кто изобрел цилиндр, почему в Средневековье были распространены соломенные шляпы и как родилась пословица «Безумен, как шляпник». Все об истории возникновения, моде на шляпки и о современном процессе изготовления головных уборов в Северной столице - в материале «Санкт-Петербург.ру».