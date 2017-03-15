Группа Rammstein похвалила кавер российского оркестра на свой хит

Лучшее в Петербурге

День святого Патрика: история, празднование РПЦ и афиша в Петербурге

Кто такой святой Патрик, что он сделал для Ирландии, как раньше праздновали St. Patrick's Day, чем торжество славится сейчас и где отпраздновать День Ирландии в Северной столице.

Лучшие спектакли о любви в Петербурге

Для тех, кто еще не определился с подарком на 8 марта для своей любимой, «Санкт-Петербург.ру» подобрал пять лучших романтических спектаклей, которые идут в Северной столице этой весной.

Великий пост: специальное меню в ресторанах Петербурга

Морковные котлеты с луковым мармеладом и кленовым соусом, запеченная груша с бананово-мятным воздушным муссом, малиновый суп и многое другое - в подборке «Санкт-Петербург.ру».