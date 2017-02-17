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Спектакли театра «Мастерская» покажут в Юсуповском дворце

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© Фото: yusupov-palace.ru

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Первым можно будет увидеть моноспектакль Полины Сидихиной «Диалоги по поводу американского джаза».

Юсуповский дворец и театр «Мастерская» запускают совместный проект. Теперь спектакли из репертуара «Мастерской» будут показаны на сцене домашнего театра князей Юсуповых, а также на театральной площадке Конюшенного флигеля.

Проект открывает моноспектакль Полины Сидихиной «Диалоги по поводу американского джаза», который состоится 22 февраля на сцене Конюшенного флигеля.

В центре происходящего – молодая женщина, которая к своим 34 годам имеет дорогую недвижимость, хорошую машину, возможность обладания дорогими, брендовыми вещами, стабильный денежный доход, но при этом теряет вкус жизни и ее смысл.


Спектакль «Диалоги по поводу американского джаза» Фото: vteatrekozlov.net
 

«Сотрудничество Юсуповского дворца и «Мастерской» позволит зрителям посмотреть любимые спектакли в новой обстановке, а режиссеру и актерскому составу вдохновиться атмосферой загадочного исторического особняка и по-новому интерпретировать классику», - сообщает пресс-служба Юсуповского дворца.

Петербургский театр «Мастерская» основан в 2010 году. В труппе театра – выпускники СПбГАТИ, ученики известного режиссёра, заслуженного деятеля искусств России, лауреата Государственной премии России, профессора Григория Козлова.

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