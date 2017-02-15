Режиссер «Хардкора» Илья Найшуллер снял клип для группы «Ленинград»

Группа «Ленинград» выпустила клип на песню «Кольщик», который снял режиссер прошлогоднего фильма «Хардкор» Илья Найшуллер.

О том, что Найшуллер снимет для «Ленинграда» клип, лидер группы Сергей Шнуров рассказал еще в сентябре 2016 года. До этого они вместе работали в фильме «Хардкор», где Шнуров исполнил одну из ролей.

Музыкант также предупреждал. что теперь ролики «Ленинграда» будут отличаться от того, что группа делала раньше в сотрудничестве с режиссером Анной Парма, снявшей клип «Экспонат» и другие видео для скандальной рок-группы.

В ноябре прошлого года у группы вышел клип на песню «Обезьяна и Орёл», который режиссер Андрей Крапивин снял в стиле ток-шоу.

Ранее Илья Найшуллер режиссировал клип для канадского певца Weeknd на песню «False Alarm», который вышел в минувшем октябре. Как и «Хардкор», ролик был снят от первого лица.

Кроме того, в ноябре Найшуллер выпустил 60-секундную короткометражку о Великой отечественной войне под названием «Медик».