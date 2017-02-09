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В Петербурге открылась персональная выставка лидера группы «Ленинград» (ФОТО)

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© Фото: Олег Кузенков / «Комсомольская правда - Петербург»
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    Ее посетители смогут увидеть вязаный портрет Земфиры в свадебном наряде и могильную плиту в виде IPhone.

    В музее «Эрарта» открылась персональная экспозиция Сергея Шнурова под названием «Ретроспектива Брендреализма». Лидер скандальной рок-группы заявил, что сам придумал термин «брендреализм» десять лет назад, передает «Комсомольская правда - Петербург».

    Шнуров считает, что основная «фишка» брендреализма отражена в песне «Экспонат», видео на которую собрало более 102 млн просмотров на youtube.

    «Ничто является ничем, и все сможет стать тем самым экспонатом в мире современного искусства. Брендреализм – это не совсем направление. Это ракурс, точка зрения. Я не думаю, что он превратится в большой жанр или стиль. Их время уже ушло», - объясняет автор выставки.

    На выставке можно увидеть метровые в высоту банки из-под сгущенки с нефтью, черного Милонова, сложившую пуанты Волочкову, могильную плиту в виде IPhone и другие работы.

    Есть на выставке и вязаная картина, на которой изображена Земфира в традиционном татарском свадебном костюме. «Созданием этой работы занимались мастера из родного города Земфиры – Уфы. Для его жителей она тоже бренд», - заявил лидер «Ленинграда».

    Увидеть работы смогут только взрослые - на посещение выставки введен строгий возрастной ценз 18+. 

    Автор экспозиции недоволен такими правилами. «Если вы обратите внимание, на входе есть еще одна надпись - 68 минус. Это показывает всю парадоксальность таких ограничений», - рассказал Шнуров.

    Выставка располагается на втором этаже нового крыла музея «Эрарта» (29 линия Васильевского острова, 2).  Попасть на нее можно по единому билету музея - он стоит 500 рублей. Выставка продлится до 9 апреля.

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