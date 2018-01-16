В Эрмитаже впервые за 40 лет перевесили картины Леонардо да Винчи

В Эрмитаже картины Леонардо да Винчи переместили с места, на котором они располагались более 40 лет, сообщает ТАСС. В новых витринах полотна «Мадонна Бенуа» и «Мадонна Литта» в зале да Винчи отодвинули от прохода и разместили так, чтобы посетителям было удобнее их рассмотреть.

«Мы еще год назад решили развернуть витрины, чтобы было удобнее публике, и чтобы циркуляция была правильной», – приводит агентство слова гендиректора Эрмитажа Михаила Пиотровского.

Пиотровский рассказал, что в новых витринах, созданных по проекту сотрудников экспозиционно-оформительского отдела Эрмитажа, предусмотрена система стабилизации климата. Но, по его словам, «условия хранения картин по большому счету не изменились, и в этом есть плюс».

«Системы должны обеспечить, чтобы все условия – влажность, температура – были такими же, к которым картины привыкли за последние 40 лет», – заметил руководитель музея.

По словам Пиотровского, изменилось освещение экспонатов. Раньше свет из окон на них падал сбоку, теперь – прямо. Новые витрины оборудованы внутренней регулируемой системой освещения. Хранители разработали специальную инструкцию, когда нужно опускать или поднимать шторы в зале да Винчи, в каких случаях можно усилить или приглушить искусственное освещение.