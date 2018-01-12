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От театра "Лицедеи" требуют платить полмиллиона рублей за аренду в "Толстой сквер"

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© Фото: proconcert.ru

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По подсчетам юриста театра, такими темпами к 2030 годов аренда для "Лицедеев" обойдется в миллиард рублей.

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд оставил в силе вердикт, согласно которому театр «Лицедеи» должен платит 517 тыс. рублей в месяц за аренду помещения в бизнес-центре «Толстой сквер», пишет «Фонтанка.ру» со ссылкой на юриста Александра Бобкова.

Аналогичное решение вынес Арбитражного суда Петербурга и Ленобласти в октябре 2017 года. По подсчетам Бобкова, при нынешней схеме оплаты в 2018 году стоимость аренды может вырасти до 930 тыс., а в 2020 году – до 3 млн рублей. Коллектив театра считает такой рост необоснованным и намерен дальше оспаривать ситуацию в суде.

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Этот конфликт вокруг «Лицедеев» длится уже много лет. Собственники «Толстого сквера» получил площадку под свой проект возле метро «Петроградская» при условии, что они создадут пространство для «Лицедеев». В 2010 году владеющая бизнес-центром компания «И-Инвест» заключила с театром соглашение, по которому ежемесячный размер арендной платы устанавливался в сумме 160 тыс. рублей.

С 2013 года арендодатель получил право увеличивать сумму аренды раз в год с учетом установленного правительством России коэффициента-дефлятора. Как пояснил адвокат «Лицедеев», театр настаивает, что арендная плата – это 160 тыс. рублей, и увеличивать можно лишь ее.

Собственник же считает, что он вправе увеличивать текущую арендную плату – уже увеличенную. Из-за этого платежи растут «в геометрической прогрессии», и через несколько лет платежи станут «космическими», заключил Бобков. По его подсчетам, в 2030 году «Лицедеям» придется платить миллиард рублей в месяц.

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