В "Эрарте" пройдет выставка скульптур Сальвадора Дали

В музее современного искусства «Эрарта» в 2018 году пройдет выставка скульптур Сальвадора Дали. На сайте музея указана дата проведения с 25 мая по 23 сентября.

К сообщению прикреплены фотографии двух скульптур сюрреалиста: «Постоянство памяти» и «Космический слон». Возможно, они прибудут в Петербург вместе с другими работами Дали.

Речь идет о сотрудничестве «Эрарты» с IAR Art Resources, пишет «Фонтанка.ру». Это кипрская компания, базирующаяся в Швейцарии, она специализируется на проведении выставок Сальвадора Дали и публикации книг о его творчестве. Директор компании и куратор организованных ею выставок — Беньямино Леви, итальянский арт-дилер и коллекционер, знавший Дали лично.