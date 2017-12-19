В Москве на Тверском бульваре пройдет фотовыставка «Зимние истории»

На Тверском бульваре в Москве 15 декабря откроется фотовыставка «Зимние истории». Как сообщают «Аргументы Недели», на ней представят 62 работы российских фотографов – как мастеров, так и новичков.

Председатель комиссии Общественной палаты по развитию общественной дипломатии Елена Сутормина рассказала, что цель проекта – «показать разные уголки нашей прекрасной родины, популяризировать внутренний туризм». Особенно ей самой нравится раздел, где представлена дикая природа России.

«Я в восторге от «портретных» фотографий лисы, тигра, медведя, рыси», - призналась Сутомина, добавив, что фотовыставка «прививает любовь к нашей природе, к ее духовным ценностям и вековым традициям».

Выставка продлится до 15 января.