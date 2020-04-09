Печенеги и половцы: что имел ввиду Путин и как шутят об этом в соцсетях

8 апреля Владимир Путин провёл селекторное совещание по борьбе с коронавирусом с главами регионов и членами правительства. Президент последние недели находится в Ново-Огарево и работает дистанционно. Общение с губернаторами транслировали федеральные каналы, но всё совещание очень походило на общение в Zoom, которым пользуются сейчас очень многие.

Под конец речи, в которой президент обратился не только к главам регионов, но и ко всем россиянам, Путин сравнил борьбу с коронавирусом с борьбой с печенегами и половцами.

«Всё проходит, и это пройдёт. Наша страна не раз проходила через серьёзные испытания – и печенеги её терзали, и половцы, – со всем справилась Россия. Победим и эту заразу коронавирусную. Вместе мы всё преодолеем», – обнадёжил глава государства.

Соцсети не смогли обойти стороной это высказывание. В ответ на речь президента появилось множество мемов про печенегов, половцев, коронавирус и Россию.

Если вы не помните, то печенеги и половцы – это тюркоязычные народы Юго-Восточной Европы. Они воевали с русскими княжествами в X-XI веках.

Заодно в соцсетях вспомнили, что Путин уже три недели подряд появляется в онлайн-трансляциях. Поэтому в стране теперь ждут момента, когда президент начнет записывать подкасты и делать стримы с играми.

Позже выяснилось, что Путин уже не в первый раз упоминает половцев и печенегов, как важные победы России. Президент высказывался подобным образом про лесные пожары в 2010 году. Однако в прошлый раз в списке напастей были ещё и псы-рыцари из Тевтонского ордена, и Великая Отечественная война.

«И печенеги Россию терзали, и половцы, и псы-рыцари, и Великую Отечественную мы прошли. Россия все выстояла, все пережила. И сейчас, конечно, тоже испытание. Оно не носит глобального характера, это не какое-то нашествие, но это испытание. И, конечно, мы его преодолеем. Но только в том случае, если будем работать слаженно, консолидированно, эффективно, с полной ответственностью за порученное страной дело», – сказал Путин в 2010 гду.

Оказывается, Путин цитирует легенду XIX века об адвокате Фёдоре Плевако. В очерке врача и писателя Викентия Вересаева рассказывается, как пожилая женщина украла дешёвый чайник и подлежала суду присяжных. Но блестящая речь Плевако про «половцев и печенегов» спасла старушку от тюрьмы.