Банк «Санкт-Петербург» и холдинг «БИОТЭК» поддержат оснащение российских больниц экспресс-тестами для ускоренной диагностики коронавируса

Московский филиал банка «Санкт-Петербург» открыл кредитную линию в размере 400 млн рублей крупнейшей фармацевтической компании «БИОТЭК» на покупку инновационных экспресс-тестов для диагностики коронавируса. Экспресс-тест COVID-19 IGG/IGM Rapid Test Cassete BIOZEK Medical (производства Нидерланды) позволяет обнаружить наличие вируса в организме человека в течение 10 минут.

Пилотная партия экспресс-тестов COVID-19 IGG/IGM Rapid Test Cassete BIOZEK Medical (Нидерланды) успешно прошла испытания для диагностирования коронавирусной инфекции и на данный момент направлена в больницы Москвы, а также Ленинградской области и Республики Коми. Тест имеет высокую чувствительность и короткий срок получения результатов (не более 10 минут). В числе главных достоинств экспресс-теста COVID-19 IGG/IGM – простота в использовании (тестирование не требует дополнительного оборудования) и высокая точность – не менее 92,9%. Данная диагностическая продукция подлежит применению исключительно квалифицированным медицинским персоналом.

Компания-производитель INZEK (Нидерланды) является одним из признанных мировых лидеров по разработке и производству диагностических и иммунодиагностических медицинских изделий категории In Vitro, с акцентом на лабораторное оборудование и индивидуальные тесты. Продукция компании сертифицирована в соответствии с европейскими стандартами, включая CE mark, а весь производственный процесс осуществляется по стандарту качества ISO 13485:2016.

Эксклюзивным дистрибьютором инновационного экспресс-теста COVID-19 в России является Группа компаний «БИОТЭК» – крупнейший фармацевтический холдинг России, специализирующийся на разработке и производстве современных и качественных лекарственных средств, а также на оптовой и розничной реализации фармацевтической продукции ведущих зарубежных и отечественных производителей. Подробнее о ГК: https://www.biotec.ru

«Я уверен, что внедрение экспресс-тестов BIOZEK Medical, аналога которому в России на сегодня нет, значительно повысит эффективность мер, предпринимаемых для борьбы с эпидемией коронавируса, и в частности для своевременной диагностики заражения и защиты здоровья людей. Мы признательны нашему партнёру, банку «Санкт-Петербург», за поддержку и эффективное сотрудничество, позволившее нам в короткие сроки обеспечить поставку инновационных тестов в российские больницы», – прокомментировал старший вице-президент по стратегии и инновациям ГК «БИОТЭК» Александр Авербух.

«Эта сделка для нас предмет особой гордости, ведь речь идёт не о бизнесе, а о здоровье и даже жизнях наших сограждан. Вся наша команда со всей ответственностью подошла к её реализации. Кредитные средства были выданы в рекордные сроки – буквально за 3 дня. А сама сделка на 99% прошла в онлайн, то есть дистанционно», – отметил вице-президент банка «Санкт-Петербург» Артём Михов.