Власти Петербурга призывают горожан продолжать соблюдать антиковидные меры

Для того, чтобы не допустить повторного всплеска заболеваний коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге, администрация города обратилась к гражданам с просьбой о том, чтобы те продолжали соблюдать антиковидные меры.

Межведомственный координационный совет по противодействию распространению коронавируса сообщает, что статистика указывает на то, что в августе было не так много заболеваний, в отличие от декабря, когда число инфицированных выросло в два раза.

Власти Северной столицы уверяют, что массовая вакцинация населения должна закрепить эффект противоэпидемиологических мер.