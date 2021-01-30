Эксперты объяснили какие тесты и когда делать после вакцинации от COVID-19

Александр Чепурнов, научный сотрудник Центра фундаментальной трансляционной медицины объяснил, нужно ли россиян делать тест на антитела после прививки.

Согласно его наблюдениям, каждый человек имеет индивидуальный период сохранения антител в организме. Поэтому лучшим методом проверки будет сдача теста на антитела к коронавирусу раз в полгода.

«У некоторых даже после восьми месяцев антитела не снижаются, а у других пропадают через три месяца. Разброс большой», — сообщает вирусолог.

Однако Алексей Аграновский, профессор кафедры вирусологии института имени Белозерского МГУ заявил, что вакцинация может и не сработать. Это касается лишь некоторых людей.