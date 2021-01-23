Петербуржцы смогут записаться на вакцинацию через «Госуслуги»

В Санкт-Петербурге горожане смогут уже 1 февраля записаться на вакцинацию от коронавирусной инфекции через портал «Госуслуги». Пресс-служба Смольного сообщает, что для записи на прививку будет создана специальная форма.

На данный момент уже можно оставлять заявки на вакцинацию в специальном разделе на портале «Здоровье петербуржца», либо записываться непосредственно в любой из поликлиник города.

Кроме того, в Северной столице с 1 февраля запустят единую телефонную справочную службу по вопросам вакцинации «122». Позвонив по этому номеру телефона, можно будет задать любые вопросы, связанные с вакцинацией.