Эксперт заявила, что возможны небольшие подъемы заболеваемости «ковидом»

Наталья Пшеничная, заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, заявила, что в ближайшее время в России ожидаются скачки заболеваемости коронавирусной инфекцией, несмотря на то, что мы наблюдаем небольшое снижения количества заболевших.

«Все равно мы еще будем видеть небольшие подъемы, сменяющиеся спадами, потому что еще говорить о том, что мы победили [коронавирус], очень рано», — сообщила сотрудник Роспотребнадзора.

Ранее Санкт-Петербург.Ру сообщал, что согласно данным оперативного штаба на 22 января в Петербургских больницах свободно 3770 коек.