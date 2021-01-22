Годовая прибыль петербургского метро от продажи билетов уменьшилась на 7 млрд

Сообщается, что поток пассажиров в метро Петербурга в 2021 году будет составлять примерно 595 млн человек – это на 22% меньше, чем до пандемии.

В 2020 году пассажиропоток уменьшился на треть, что привело к уменьшению прибыли от продажи билетов: вместо 23 млрд рублей было выручено 16 млрд. Прибыль от прочей деятельности составила 925 млн рублей, вместо 1,15 млрд.

Расходы были минимизированы: их сократили на 3,1 млрд рублей, закрыв 17 вестибюлей и 1 станцию «Зенит». Кроме того, ремонтные работы, запланированные на некоторых станциях, были перенесены на 2021-2022 годы.