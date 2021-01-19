В Петербурге продолжают закрывать классы на карантин из-за коронавируса и ОРВИ

В Санкт-Петербурге сильно растет количество классов, которые отправляются на карантин и удаленное обучение из-за коронавирусной инфекции и ОРВИ.

Сейчас в Северной столице на карантине находится 24 класса из 7 петербургских школ. На данный момент на карантине находится 980 детей. Это составляет 0,2% от общего числа обучающихся школьников в городе. Также, около 8,5 тысяч школьников переведены на смешанный режим обучения.

Кроме того, 740 учителей школ находятся на больничном, что составляет 2% от всех преподавателей в Петербурге.