В Петербурге от коронавируса привилось уже более 22 тыс. человек

В Санкт-Петербурге за последние сутки от коронавирусной инфекции привились 22 тысячи 349 человек. Весь цикл завершили 3 913 человек. За последние сутки вакциной «Спутник V» привито 140 человек, вторично — 54.

Интенсивность вакцинации снизилась из-за неработающих пунктов вакцинации в воскресенье, а также из-за того, что сотрудники сфер образования и медицины прививаются по спискам и только в будние дни.

Стоит отметить, что в Северной столице планируется открыть 50 дополнительных пунктов вакцинации до конца января. Также пресс-служба комитета по здравоохранению Петербурга сообщила, что в городе будет увеличена пропускная способность пунктов вакцинации.