Петербургские ученые выяснят, как не заразиться COVID-19 даже при тесном контакте

Специалисты из Санкт-Петербурга собираются изучить жителей города на предмет «удачного» противостояния коронавирусу в условиях тесного контактирования.

Вопросом займутся ученые из петербургского Фонда перспективных медицинских исследований и разработок. Особый интерес для специалистов составляет врожденная устойчивость человека к «ковиду». Известно, что в исследовании примут участие добровольцы, находившиеся в тесном контакте с носителями COVID-19, но не заболевших.

Успешные результаты исследований могут помочь в создании новых способов ранней диагностики предрасположенности к вирусу и более эффективных способов лечения.