В Комздраве Петербурга рассказали, что каждый день от «ковида» вакцинируется около 2 тыс. человек

Пресс-секретар Комздрава Ольга Рябинина в сообществе ведомства в ответ на комментарий одной из подписчиц написала, что в Санкт-Петербурге в комитете по здравоохранению города заявили, что каждый день от коронавируса прививают минимум две тысячи человек.

Петербуженка написала в комментариях группы гневный комментарий, где пожаловалась на то, что она никак не может записаться на вакцинацию. Она заявила, что власти «дурачат простой народ», по поводу неостанавливающейся вакцинации.

«В Санкт-Петербурге сейчас делается в день не менее 2000 прививок. Не было дня — даже 1 и 7 января — когда бы не было вакцинации. Да, образовались очереди. Мощности прививочных кабинетов и их количество будут увеличиваться», — написала в ответ Рябинина.